Vahşice öldürülmüştü... Galericinin katili muhasebeci çıktı!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:15

Güncelleme: 06.07.2023 - 17:15

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı otoparkının yanında dün saat 17.00 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi (41), kullandığı 16 KM 015 plakalı otomobilde yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp, fren yaparak aracını durdurup, yardım isteyen Ekşi, hastanede hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis, Ekşi'nin yanında çalışan muhasebeci Halil Kağan Oğuz'u, şüpheli olarak gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ!

Sorguda suçunu itiraf eden Oğuz, şunları söyledi:

"Mustafa'nın yanında bir yıla yakın süredir muhasebeci olarak çalışıyorum. Olay günü otomobili ile giderken alacak meselesi yüzünden tartıştık. Bana saldırdı. Kendimi korumak için ön koltuktan arka koltuklara geçtim. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için belimdeki bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım. Amacım; öldürmek değildi."

TOPRAĞA VERİLDİ

Ekşi'nin cenazesi, bugün Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp, Yıldırım ilçesine getirildi. Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası cenaze, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ !

Öte yandan Oğuz, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.