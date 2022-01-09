Vaka sayıları artıyor: Üniversitelerden Omicron kararı

09 Ocak 2022 Pazar, 10:28

Ülkede vaka sayılarının artmasıyla bankalar evden çalışmaya geçerken okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sınavların nasıl yapılacağıyla ilgili kararı üniversitelere bırakmıştı.

CNN Türk'te yer alan derlemeye göre üniversiteler şöyle karar aldı:

İTÜ HİBRİTE GEÇTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) hibrit eğitime geçme kararı aldı. 2021-2022 güz yarıyılı sonuna kadar uygulanacak karar kapsamında, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak. Öğrenciler dersi isterlerse sınıfta, isterlerse uzaktan takip edebilecekler. Yarıyıl sonu sınavları ise yüz yüze yapılacak.

BOĞAZİÇİ'NDE KARAR AKADEMİSYENLERİN

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin erteleneceğini duyurdu. Dönem sonu sınavların yapılış biçimi ise dersi veren öğretim üyesinin kararına bırakıldı. Rektörlük tarafından zorunlu bir uygulama olmadığı için dersi veren akademisyenin kararına göre sınavlar yüz yüze ya da çevrimiçi yapılabilecek.

HACETTEPE'DE YÜZ YÜZE OLACAK

Hacettepe Üniversitesi'nde sınavların yüz yüze yapılmasına karar verildi. Ancak öğrenciler, buna artan vaka sayıları nedeniyle tepki gösterdi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin çevrimiçi yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da çevrimiçi düzenleneceğini duyurdu.

MİMAR SİNAN'DA YÜZ YÜZE

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, derslerin uzaktan, sınavların ise yüz yüze yapılmasına karar verirken, atölye ve sahneler seyreltilmiş olarak kullanılabilecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi ise yeni karar alınma ihtimali olduğunu belirterek “Üniversitenin sağlık kurulu her pazartesi toplanarak karar alıyor. Geçen pazartesi alınan karara göre uygulamalı olmayan dersler çevrimiçi yapılıyor, finaller yüz yüze yapılacak. Ancak önümüzdeki pazartesi yeni kararlar alınabilir” dedi.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDE MESAFE AYARI

Sabancı Üniversitesi seyreltilmiş sınıflarda sınavların yüze yüze yapılacağını belirterek, “Lisans ve lisansüstü programlarımızın çok büyük bölümünde dersler 30 Aralık’ta bitti, final sınavları 3 Ocak itibarıyla başladı. Sınıflarımızdaki oturma düzenlerinin gerekli sosyal mesafe kurallarına uygun belirlenmiş olmasının yanı sıra, dersleri eş zamanlı olarak uzaktan da (online olarak) takip etme imkanımız bulunduğu için kalan bir haftalık süreçte mevcut sistemimizde bir değişiklik yapma ihtiyacı görünmemektedir” açıklamasında bulundu.

ODTÜ, Marmara, Hacettepe, Yıldız Teknik, 9 Eylül, Ege, Ankara, Atatürk, Eskişehir Anadolu, Osmangazi, Konya Selçuk, Yeditepe, Özyeğin, ve Atlas üniversiteleri dönem başında karar verdikleri gibi hibrit eğitime devam ederken, sınavlarını yine dönem başında belirlendiği gibi yüze yüze yapacak.