Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika | Milli Eğitim Balkanı Özer "Omicron varyantı nedeniyle ilgili okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz durum yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:10
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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