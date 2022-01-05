Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika | Milli Eğitim Balkanı Özer "Omicron varyantı nedeniyle ilgili okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz durum yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
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