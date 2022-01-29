Vaka sayısı uçtu
Salgında pek çok önlem gevşetilip tarama testleri kaldırılırken vaka sayısı da günlük 80 binin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. ATO Genel Sekreteri, “Gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.
Koronavirüs salgınında tarama testlerinin kaldırılmasına ve semptomu olmayanlara test yapılmayacağının açıklanmasına karşın, önceki gün vaka sayısı 80 binin üzerinde açıklandı ve günlük vakalarda yeni bir rekor kırıldı. Omicron varyantının hızlı bulaşması da bu sayıları katladı. Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, salgındaki son durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi.
AŞI KARŞITI VURGUSU
Aşılama düzeyinde yetersiz kalındığını belirten Baytemür, “2 doz aşılı oranı yüzde 62, 3 doz aşılı oranı yüzde 37. Toplumumuzda aşı karşıtlığı ve tereddüdünün hala yüksek olması ve salgın bitti ya da eskisi kadar öldürücü değil algısının oluşması ile önlemlerde gevşeme sonucu vakalarda ciddi düzeyde artış yaşanmaktadır” dedi.
TESTİN KALKMASI YANLIŞ
Günlük vaka sayılarının tarama testleri olmadan 80 bin sınırına geldiğine dikkat çeken Baytemür, “Temaslı taramasının kaldırılması, şikayeti olmayana test yapılmamasına rağmen sayılar böyle. Bu nedenle gerçek rakamın çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Artık sayıların Sağlık Bakanlığı yönetimi için anlamsızlaştığını görüyoruz. Bu bağışıklık gösteren bir hastalık değil. İnsanlar 2-3 defa yakalanabiliyor” ifadelerini kullandı.
SON ÖNLEM KASIMDA
Ankara Valiliği’nin en son geçen yıl önlem açıkladığını vurgulayan Baytemür, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, en son ATO dahil edilmeden 27 Kasım 2021’de karar aldı. Bu tarihten sonra herhangi bir kurul kararı yok. Oysa Ankara özelinde, son bir ayda vaka sayıları yaklaşık beş kat arttı. 18-24 Aralık’ta haftalık 100 binde 129 olan vaka sayısı, 8-14 Ocak’ta 629 olarak açıklandı. Kurul toplanmayı ve yeni tedbirler almayı düşünüyor mu, yoksa pandemi yokmuş gibi davranmaya devam mı edilecek?” sorularını yöneltti.
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