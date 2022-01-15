Vakalar rekora koşarken 'tersine' kararlar art arda geliyor: 'Salgına teslim olduk'

15 Ocak 2022 Cumartesi, 15:34

İktidar, vaka sayıları rekor kırarken koronavirüs tedbirlerini gevşeten bir karar daha aldı. Karantina sürelerinin 7 güne düşürülmesinden ve tarama testlerinin kaldırılmasından sonra, Sağlık Bakanlığı’nın aşısız kişilerin toplu alanlarda bulunmasına ilişkin genelgesi de değişti.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine yazı gönderildi. Buna göre; aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi vermeleri istenmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli gibi çalışanların aşı olmasalar bile artık test vermesine ihtiyaç olmayacak. Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışan aşısızlar, yine PCR testi vermek zorunda olmayacak.

"ANLAŞILMAYACAK"

Kararı değerlendiren TTB İkinci Başkanı Ökten, “Bunu anlamak mümkün değil. Pandemiyi ağır koşullarda yaşıyoruz, 80 bine yaklaşan vakalar ve 150 civarı günlük ölümler var. Daha fazla tedbir beklerken neredeyse salgını yok sayan bir yola girildi. Bunun bilimsel bir yönü olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Testlerin kaldırılması yerine artması gerektiğini vurgulayan Ökten, “Kabul edeceğimiz uygulamalar değil. Her gün vaka sayısı artıyor. Test azalınca vakalar artsa da salgının gerçek boyutu anlaşılamayacak. Bu da hastalığın toplumda yayılmasına neden olacak. Günlük vakalar 100 bini aşabilir” uyarısını yaptı. Aşılamadaki eksikliğin de bu kararlar nedeniyle olumsuz sonuçları olacağını belirten Ökten, “Aşılamayı artırmamız lazım. Hastalıktan aşılama kurtarabilir” ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK YURTTAŞA"

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Küçükosmanoğlu ise, “Bu salgın mücadelesinin tamamen bırakılması, teslimiyeti ifade ediyor. Salgının boyutuyla tedbirlerin yenilenmesi gerekirken tümden bırakılmasının bilimle ilgisi yok. Salgına teslim olduk” yorumunu yaptı.

Alınan kararla sorumluluğun tamamen yurttaşa bırakıldığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “Bir yandan kendileri vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda artış olduğunu söylüyorlar. Ama sorumluluğu ‘dikkatli olun’ diyerek vatandaşa bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Alınan kararların tabloya nasıl yansıyabileceğine ilişkin konuşan Küçükosmanoğlu, “Şu an zaten yüksek sayılar var ama bu kararların bir artışa neden olması bekleniyor. Sürü bağışıklığına ulaşma hedefi varsa bunun mantıklı olmadığı görülüyor. Çünkü Omicronla insanlar geçirse bile yeniden hastalığa yakalanabiliyor. Tedbirlerin gevşetilmesi için uygun bir zaman olmadığını düşünüyorum” dedi.