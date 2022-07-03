Vakaya giden ambulans, düğün konvoyuna takıldı

Ankara'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile kaydedildi.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 05:52
Vakaya giden ambulans, düğün konvoyuna takıldı
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Ankara'da dün akşam saatlerinde acil vaka ihbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansla vaka yerine gitmek üzere yola çıktı.

Protokol yoluna geldiklerinde düğün konvoyu ile karşılaşan sağlık ekibi, siren ve korna çalmalarına rağmen dakikalarca düğün konvoyunun kendilerine yol vermesini bekledi.

O anlar ise ambulansın içinde bulunan bir başka sağlık çalışanı tarafından telefon kamerası ile görüntülendi.

Sağlık çalışanları çektikleri görüntüleri, "Acil vakaya giderken 10 dakikadır düğün konvoyunun yol vermesini bekliyoruz. Sonra 'ambulans neden geç kaldı?' deniliyor. Yazık..." notuyla sosyal medyada paylaştı. 


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