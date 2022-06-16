Sağlık Bakanlığı, 5 ilde hava ambulans hizmetine son verecek
Sağlık Bakanlığı, bazı illerde maliyetlerin artması gerekçesiyle Ekim 2022 tarihinden itibaren hava ambulans hizmetine son verecek. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hizmetin iptal edilmesiyle kış koşullarında hastaların hastaneye ulaşmada ciddi sorunlar yaşayabileceğine dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı, illere gönderdiği bir maille kur farkından dolayı maliyetlerin artması sonucu Sivas başta olmak üzere Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon’da Ekim 2022’den hava ambulansı hizmetine son verdiğini duyurdu.
Beş ildeki hava ambulans merkezleri kaderine terk edilirken burada çalışan personel ücretsiz izne ayrıldı. Sivas’ın Türkiye’de yüz ölçümü en büyük il olduğunu, kış koşullarında hastaların hastaneye ulaşmada ciddi sorunlar yaşadığını belirten CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu hava ambulansı hizmeti iptal edilerek adeta Sivas’a ceza verildiğini belirtti. Ulaş, “AKP iktidarından önce Sivas’ta altı hastane vardı şu an ikiye düştü, yatak sayısı da azaldı. AKP geldi Numune, Devlet Demir, yolları, SSK, Askeri ve Kızılay hastanelerini kapattı. Şimdi de Sivas’ın hava ambulansı alındı. Ambulans helikoptere en çok ihtiyaç duyulan bir il olan Sivas’tan bunun alınması çok manidar bir durumdur. Sivas’taki beceriksiz yönetim, beceriksiz siyaset ambulans helikoptere de sahip çıkamadı” dedi.
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