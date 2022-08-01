Son Dakika... Fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:01

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale sonrası biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi.