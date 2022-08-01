Son Dakika... Fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kimyasal patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Müdahale sonrası biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi.
Video Haberler
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...