Vakıf üniversitesinde dekan yardımcısı ve akademisyenler arasında gerilim iddiası: ‘İletişim’de iletişim sorunu

BATUHAN SERİM

İddialara göre Prof. Dr. Aysel Aziz’in dekanlık görevinden ayrıldığı günden bu yana fakültede sular durulmuyor. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre dekan yardımcısı Dr. İncedursun, “hoşlanmadığı” akademisyenlere mobbing uyguluyor. İncedursun’un, dekan Prof. Dr. Çelebi’nin hasta olduğu için okula gelemediği 3-4 günlük süre içerisinde akademisyenlerden her attıkları adım için dilekçe istediği ileri sürülüyor. İncedursun’un kendisine karşı çıkanlara ise “Haddini bil!” diye çıkıştığı ifade ediliyor.

Yine iddialara göre, dekan yardımcısı ve akademisyenler arasındaki gerilim, üniversitenin tanıtım günleri listesi hazırlanırken doruğa çıktı. Öyle ki, İncedursun’un bir kadın akademisyene 18 gün aralıksız nöbet yazdığı öne sürüldü. Bu duruma itiraz eden akademisyenin dekanlığa dilekçe yazması üzerine de hakkında soruşturma başlatıldığı iddialar arasında yer aldı.

ÇALIŞMALAR MI DURDU?

Son olarak fakültede ilginç bir başka soruşturma daha başlatıldı. İfade edilene göre, bir kadın akademisyen, üniversite tanıtım günlerinde kendisine sürekli cumartesi-pazar görev yazıldığını belirterek bu durumun düzeltilmesi için dekanlığa mail attı. Aradan geçen 25 günün ardından İncedursun’un, mail’de hakaret olduğu gerekçesiyle soruşturma için düğmeye bastığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmelerden dolayı fakültedeki akademik çalışmalar durma noktasına geldi. Motivasyonunu kaybeden akademik personelin, “Acaba soruşturma açılma sırası kimde” telaşı içinde olduğu aktarıldı.

İddialar hakkında açıklamada bulunması amacıyla Yeni Yüzyıl Üniversitesi yönetimini çok kez aramamıza karşın yazılı veya sözlü herhangi bir açıklama gelmedi.

‘TİCARETHANE MANTIĞI’

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu üniversiteler şubesi başkanı Burak Çetiner, vakıf üniversitelerindeki mobbing uygulamalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Birçok vakıf üniversitesinin ticarethane mantığı ve kâr odağıyla yönetildiğini söyleyen Çetiner, “Bu üniversitelerin bir eğitim kurumu olduğu, kamu yararı gözetilmesi gerektiği çoğu zaman atlanıyor. Bu, öğrencilerin aldığı eğitimin kalitesinden akademisyenlerin çalışma koşullarına kadar olumsuz yansıyor” dedi.

İş güvencesinin olmadığı yerlerin mobbing uygulamalarına çok açık olduğuna işaret eden Çetiner, “Mobbingin önüne geçilmesi için ilk yapılması gereken şey, iş güvencesinin tam olarak sağlanması. Bu konuda YÖK’ün üzerine düşen denetleme görevleri var. Bununla mücadele etmenin tek yolu da bir sendikada örgütlenmek” diye konuştu.