Vakıflar Genel Müdürlüğü davayı kazandı: ‘Ölülerimizden kira bedeli istiyorlar’

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mezarlıklar ve yol için Fındıklı Belediyesi aleyhine “ecri misil (kira bedeli) ve kamulaştırma bedeli” istemiyle açtığı davayı kazandı.

Rize Fındıklı’daki şehit mezarlığı, mahalle mezarlığı ve yurttaşların kendi imkânıyla yol için açtığı davayla ilgili Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, “Bu, akıl almaz bir karardır” dedi.

Çervatoğlu, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu iddiası ile açılan davada, 150 yıllık mezarlık alanı ve 100 yıllık köy yolunun, Fındıklı Belediyesi’nce 550 bin TL kamulaştırma bedelinin Vakıflar’a ödenmesi kararı çıkmıştır. Kanunda ‘Beş yıl geriye dönük’ diyor, aslında 150 yıllık almak istiyorlar ancak yasa izin vermiyor. Şu gördüğünüz mezarlıkta yatan dedelerimizin ve ninelerimizin kemikleri sızlıyor. Şehit mezarımız da vardı, şehit mezarımız dahil burada atalarımızın mezarına para biçtiler ve belediyeden kamulaştırma bedeli istiyorlar” diye konuştu.