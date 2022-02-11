Vakıflar Genel Müdürlüğü tahliyesine karar vermişti: BASAD boşaltılıyor

11 Şubat 2022 Cuma, 14:41

BASAD’ın yaklaşık 20 yıldır kullandığı tarihi konak, 1908’den bu yana okul ve Bakırköy Halkevi olarak faaliyet gösteriyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'kütüphane yapılacağı' gerekçesiyle konağın tahliye edilmesine karar vermişti.

“AKP’LİLER KULLANACAK” İDDİASI

Bu karar üzerine BASAD üyesi sanatçılar ve öğrenciler de günlerce eylem yaparak karara tepki göstermişti. Bina önünde dün yapılan eylemde sanatçılar ve ilçe sakinleri, Bakırköy'de hiç derneği olmayan AKP’lilerin bu binayı kullanmak istediklerini öne sürmüştü.

TAHLİYE SIRASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Polis ekipleri bugün tahliye işlemleri için binaya geldi. Tahliyeyi engellemek isteyen sanatçıların binaya girmek istemesiyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kapı önünde bekleyen sanatçılar, “Gün gelecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atarak, şarkı söyledi. Eylemciler, protesto sırasında zaman zaman düdük çaldı.

“BURASI BAKIRKÖY’ÜN BELLEĞİ”

Bir kadın, barikat kuran polislere “Burası Bakırköy’ün tarihi, belleği, insanların çocukluğu, gençliği…” diye seslendi.

Daha sonra binanın tahliyesine başlandı. Polisler, BASAD'ın eşyalarını yediemine teslim etmek üzere kamyonlara yüklemeye devam ediyor.