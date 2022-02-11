Vakıflar Genel Müdürlüğü tahliyesine karar vermişti: BASAD boşaltılıyor
İstanbul’da duayen sanatçıların yetiştiği Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin (BASAD) kullandığı tarihi konak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahliye kararı almasının ardından bugün polis zoruyla boşaltılıyor. Çevik Kuvvet önlem alarak binaya girişine izin vermediği sanatçılar, polis marifetiyle derneklerinin eşyalarının kamyonlara yüklenmesini izlerken, bir yandan da durumu alkışlarla ve düdük çalarak protesto etti.
BASAD’ın yaklaşık 20 yıldır kullandığı tarihi konak, 1908’den bu yana okul ve Bakırköy Halkevi olarak faaliyet gösteriyordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'kütüphane yapılacağı' gerekçesiyle konağın tahliye edilmesine karar vermişti.
“AKP’LİLER KULLANACAK” İDDİASI
Bu karar üzerine BASAD üyesi sanatçılar ve öğrenciler de günlerce eylem yaparak karara tepki göstermişti. Bina önünde dün yapılan eylemde sanatçılar ve ilçe sakinleri, Bakırköy'de hiç derneği olmayan AKP’lilerin bu binayı kullanmak istediklerini öne sürmüştü.
TAHLİYE SIRASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
Polis ekipleri bugün tahliye işlemleri için binaya geldi. Tahliyeyi engellemek isteyen sanatçıların binaya girmek istemesiyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kapı önünde bekleyen sanatçılar, “Gün gelecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atarak, şarkı söyledi. Eylemciler, protesto sırasında zaman zaman düdük çaldı.
“BURASI BAKIRKÖY’ÜN BELLEĞİ”
Bir kadın, barikat kuran polislere “Burası Bakırköy’ün tarihi, belleği, insanların çocukluğu, gençliği…” diye seslendi.
Daha sonra binanın tahliyesine başlandı. Polisler, BASAD'ın eşyalarını yediemine teslim etmek üzere kamyonlara yüklemeye devam ediyor.
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