İYİ Parti’li Yaşar: MEB engelli öğretmen atamalarında hata yaptığını kabul etti
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, engelli öğretmen atamalarındaki şaibe iddialarıyla ilgili MEB'e yönelttiği soru önergesine gelen yanıt üzerine, Bakanlığın 'hata' yaptığını kabul ettiğini dile getirdi.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesine gelen cevaba ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bedri Yaşar yaptığı açıklamada MEB’in, 3 Aralık 2021 tarihinde yapılan, engelli öğretmen atamalarında formasyonsuz öğretmen atamasını itiraf ettiğini belirtti.
Konuya ilişkin açıklamasında, 3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen engelli öğretmen atamalarında şaibelerin gündeme geldiğini ve bu doğrultuda formasyon eğitimi almayan kişilerin atamalarının yapıldığı iddialarının kendilerine ulaştığını kyadeden Yaşar, "Atanamayan öğretmen adaylarımız tarafından; MEB memurları ile yapılan görüşmelerde formasyonsuz atamaların olduğu kabul edildiği ifade edilmekteydi. Bu memurların yaptığı açıklamada İlk başta formasyonsuz 12 kişinin atmasının belirlendiği ardından düzeltmenin yapıldığı söylenirken,12 kişinin ardından 4 kişinin daha formasyonsuz olarak atandığı ortaya çıkmıştı" hatırlatmasında bulundu.
MEB İTİRAF ETTİ
Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği önergeye verilen cevapta ise “Pedagojik formasyon eğitimlerini henüz tamamlamayan bazı adaylar için söz konusu sisteme “sehven “girilen kayıtlar, bu durumda bulunan adayların başvurularının birinci öncelikli olarak değerlendirilmesine ve atama işlemlerinin “hatalı” yapılmasına sebebiyet verilmiştir" denildiğini ifade eden Yaşar, sorduğu soruların çoğunun cevapsız kaldığına dikkat çekti.
Yaşar şöyle dedi:
"Bu şekilde kaç kişinin atamasının yanlışlıkla yapıldığı; bu hatanın takibinin nasıl yapıldığı ve yapılan hataların ne kadarının nasıl sonuçlandırıldığı, hatalı işlem yapanlar hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı ise cevaplandırılmamıştır. Engelli öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık uygulanması ve tüm engelli öğretmenlerimizin atanması gerekirken yaşadıkları bu mağduriyetin sonuna kadar takipçisi olacağımı kamuoyuna bildirmek ister, önergemde cevaplanmamış ve açığa kavuşmamış konuların üzerine gideceğimi bildirmek isterim"
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