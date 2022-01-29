Gül'ün abisi MEB'de 3'üncü kez genel müdür oldu!

29 Ocak 2022 Cumartesi, 08:10

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün abisi Mehmet Nezir Gül’e Milli Eğitim Bakanlığı’nda koltuk beğendirilemiyor. Mehmet Nezir Gül, 2017 yılında daire başkanı olarak girdiği Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür koltuğuna oturdu. MEB Teftiş Kurulu Başkanı ve İçişleri Bakanlığı eski bakanı Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala’dan sonra Gül, “Kardeş kontenjanından” MEB’e giren ikinci isim oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Gül’ün abisi Mehmet Nezir Gül, MEB’de beş yılda üç farklı genel müdürlük koltuğuna getirildi.

BEŞ YILDA ÜÇ KOLTUK

Gül’ün MEB içinde dikkati çeken kariyer öyküsü, yıllara göre şöyle şekillendi:

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev yapan Mehmet Nezir Gül, 2017'de dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın kararıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Ziya Selçuk’un göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Gül, Mart 2020’de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer döneminde de kurum içi yolculuğunu sürdürdü. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Nazif Yılmaz’dan boşalan yer Mehmet Nezir Gül ile dolduruldu.

KADRO YENİLENDİ

Yetkisizlik ve “Cemaatlerin bakanlıktaki faaliyetlerinden” rahatsız olduğu gerekçesiyle istifa ettiği belirtilen Ziya Selçuk’un yerine bakanlık görevine atanan Mahmut Özer’in ilk işi bakanlıkta değişim yapmak oldu. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı görevden alan Özer, yerine Nevşehir eski Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’yı atadı. Özer’in bir diğer icraatı ise İzmir Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönelik oldu. Lozan Antlaşmasını hedef alan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve görevinden alınan Nuri Kiraz, tekrar göreve getirildi.

MEB’de henüz beş ayını doldurmayan Özer döneminde hayata geçirilen değişikliklerden bazıları şunlar oldu:

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve İnşaat Emlak Genel Müdürü Hakan Göçer görevden alındı.

Kocaeli İl Müdürü Fehmi Rasim Çelik, MEB Personel Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili Bakan Yardımcısı görevine getirilirken yerine Berlin Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız atandı.

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Selman Küçük, İstanbul Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirildi.

TUZ KOKTU

MEB’de liyakatten bahsetmenin artık mümkün olmadığını savunan Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “Tarikat ve cemaatlerin uzantısı vakıf ve dernekler kendilerini temsil etmesi için bakan yardımcısı atamasına bile müdahale edebiliyor” dedi. Gül’ün abisinin MEB çatısı altında hemen her genel müdürlüğe atandığına dikkati çeken Taştan, şunları söyledi:

“Bu kişi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü de olabiliyor, Din Öğretimi Genel Müdürü de... Bakanlığın bir milyon personeli varken her boşalan genel müdürlük koltuğuna bu kişinin atanması açıklanabilir bir durum değildir. Artık tuz kokmuştur. Milli eğitim kimsenin keyfi atamalarla vakit kaybedeceği bir yer değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği ile ilgili en önemli kurumdur. Bu atamalar bakanların yönetme iradesinin doğrudan Saray’a bağlı olduğunu ortaya koymuştur”