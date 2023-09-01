Vale cinayetiyle ilgili yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:26

Güncelleme: 01.09.2023 - 14:31

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 19 Ağustos Cumartesi günü saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, otoparktan otomobil çalmak isteyen şüpheliler, kendilerini durdurmaya çalışan vale Ogün Tekin’i kurşun yağmuruna tutmuşlardı. Ağır yaralanan Ogün Tekin kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Polisin başlattığı çalışma sonucu olayın şüphelileri oldukları tespit edilen Cebrail E. (20), Mikail E. (20) ve Murat E. (24)'nin içinde bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından Arnavutköy'de durdurulmak istendi, ancak şüpheliler polisle silahlı çatışmaya girdi. Kaçtıkları otomobilin lastiklerinin patlaması sonucu yoldan geçen başka bir aracı gasp eden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

7 GÖZALTI!

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olaydan sonra Kırklareli Lüleburgaz'a kaçtıkları tespit edildi. Burada tespit edilen bir adrese 29 Ağustos Salı günü yapılan baskında olaya karılan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile iki adet pompalı av tüfeği ele geçirilmişti.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Cebrail E.’nin daha önceden 48 tane, Murat E.’nin 15 tane, Mikail E.’nin ise 87 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan Cebrail E., Mikail E., Murat E., Serdest Ç. (23), Yakup Y. (21), Baran P. (25), Bilal S. (34) geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.