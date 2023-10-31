Valeye silahlı saldırıda 3 şüpheli gözaltında
Samsun'da husumetli tarafından sırtından vurulan vale Y.Ö.'nün (23) yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde, 29 Ekim akşam saatlerinde; valelik yapan Y.Ö.'ye, otomobilleri ile gelen husumetlileri K.Y. (19), S.T.(21) ve U.B. (21) tarafından tabanca ile ateş açıldı.
3 GÖZALTI
Sırtından vurulup, ağır yaralanan Y.Ö. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çalışma başlatan polis, S.T.'yi Samsun'da, K.Y. ve U.B.'yi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakaladı.
Y.Ö.'nün hayati tehliye atlattığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
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