Vali açıkladı: Şanlıurfa'da 103 yabancı uyruklu dilenci sınır dışı edildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında 'Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Şıldak, valilik tarafından çıkarılan genel emir çalışması kapsamında yürürlüğe konulan dilencilik ve hanutçuluk yasağını çok önemsediğini söyledi.

103 YABANCI UYRUKLU DİLENCİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Şıldak, "Biliyorsunuz dilencilik konusu ve hanutçuluk konusu ilimizde hem vatandaşlarımızı rahatsız eden bunun ötesinde turizm hareketliliği açısından nahoş görüntülere sebep olan ziyaretçilerimizin de memnuniyetsizliğine sebep olan bir konuydu. Bu konuda yayınladığımız bir genel emir çalışmasıyla özel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 2025 yılında 41'i çocuk olmak üzere 68 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesini sağladık. Bu yıl ise 2 aylık periyotta yine 19'u çocuk olmak üzere 35 kişi sınır dışı edildi. Peki 2026 yılında neler yaptık? Son 2 ay içinde 22'si çocuk 31 kişiye dilencilik yaptığı için idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 22 çocuğun ailesine, çocuk yaşta oldukları için aile büyüklerine bu cezayı uyguluyoruz. Ayrıca 8 çocuğun ailesi hakkında aile hukukundan kaynaklı yükümlülüklerinin ihlali suçundan dolayı adli işlem başlatıldı. Bu uygulamayı çok önemsiyoruz yani sadece idari para cezası uygulamakla yetinmeyip aile hakkında bir işleme dönüştürüyoruz. Yine 2'si çocuk olmak üzere 4 kişiye de hanutçuluk yapması sebebiyle idari işlem gerçekleştirildi" dedi.

Vali Şıldak, sokak hayvanları ile ilgili yapılan düzenleme hakkında ise, "Şu anda toplanmış olan hayvan sayımız 28 bin 300'dür. Sahipsiz hayvan toplanınca özellikle şehir yerleşimlerinde artık neredeyse yok denecek kadar hayvan sayısı azaldı. Neredeyse artık hayvan göremiyoruz. Vatandaşlarımıza buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum, lütfen çevrenizde gördüğünüz sokaktaki başıboş sahipsiz hayvanları 112 acil çağrı merkezine bildirin. 112'den hemen ilgili belediyeye otomatik olarak o bildirim gidiyor. Belediye ekiplerimiz de en hızlı şekilde o hayvanları oradan almak suretiyle bakımevlerine götürüyorlar. Türkiye'ye örnek bir çalışma yaptığımız ifade edebilirim hem hızlı bir toplama gerçekleştirdik hem de bütün belediyelerimiz bakım evlerini kurdular, ruhsatlarını aldılar ve kısırlaştırma işlemleri, tedavi işlemlerini yapılabilir düzeye getirmiş oldu. Bu konuda Şanlıurfa'nın geldiği seviyeyi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.