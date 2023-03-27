Vali adına 'sahte hesap' açıp okulları tatil ettiler
Twitter’ı satın almasının ardından 'Blue' seçeneği ile ücretli mavi tık dağıtan Elon Musk, Şanlıurfa’da krize neden oldu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan adına hesap açan bir kişi mavi tık alıp okulların tatil olduğunu yazdı. Söz konusu paylaşımlar resmi makamlarca yalanlandı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından kentte okulların tatil edildiği ilan edildi. Vali ve Şanlıurfa Valiliği bu paylaşımı yalanladı.
Vali Ayhan'ın isim ve fotoğrafı kullanılarak açılan Twitter hesabından “İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu hafta gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” paylaşımı yapıldı.
“SAHTE PAYLAŞIMA İTİBAR ETMEYİN YARIN OKULLAR AÇIK”
Bu paylaşımın ardından Vali Salih Ayhan gerçek sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, “Yapılan sahte duyurulara değerli hemşerilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizde tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte bayanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından da aynı doğrultuda bir paylaşımda bulunuldu.
İlimiz genelindeki tüm okullarda 27.03.2023 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.— T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ (@UrfaValiligi) March 26, 2023
Valiliğimizin resmî açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/a0jrOvKou6
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