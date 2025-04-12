Vali duyurdu... Şanlıurfa'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeyi, Şanlıurfa Valisi duyurdu.

Vali duyurdu... Şanlıurfa'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:53

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kaçakçılığına karşı jandarma tarafından Bozova, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

22 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 10 uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 70 şarjör ile farklı çap ve ebatlarda 2 bin 671 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 22 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.


Etiketler: #Şanlıurfa #kaçak silah

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