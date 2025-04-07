Şanlıurfa'da acı olay: İneğin teptiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ineğin tepmesi sonucu yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay: İneğin teptiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:03

Alınan bilgiye göre, 4 Nisan'da kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Berfin Güneşan, ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı.

Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #İnek #çocuk ölümü

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