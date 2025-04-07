Şanlıurfa'da acı olay: İneğin teptiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ineğin tepmesi sonucu yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 4 Nisan'da kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Berfin Güneşan, ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı.
Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #İnek #çocuk ölümü
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