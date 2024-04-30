Vali Gül'den Taksim açıklaması: ‘Özel, müracaat etmedi’

İstanbul Valisi Davut Gül, “Özgür Özel'in ve İl Başkanlığı'nın Taksim çağrısına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir çelenk koyma müracaatı olmadı. Ben İl Başkanı'nı da arayıp hatırlatma yaptım bunun için” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 12:41
Vali Gül'den Taksim açıklaması: ‘Özel, müracaat etmedi’
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta İstanbul'daki pek çok alanın kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'da 40 tane gösteri ve toplantı yapılabilecek. Yasal meydanımız var. Şimdiye kadar herhangi bir müracaat olmadı. Yasal olarak etkinlik yapmayla ilgili bize gelen bir başvuru olmadı.

Yarın yapılması istenen yasa dışı gösteriler için çağrılar var. Biz güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz yasal olan 40 yerin dışında yapılmak istenen gösterilere izin vermiyoruz. Vatandaşlardan ricamız kapalı olan bölgelere gelmemeleri. İsterdik ki, yarın vatandaşlar Taksim'de gezsin dolaşsın. Maalesef olmadı. Yarın 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz görev yapacak.”

Vali Gül, “Özgür Özel'in ve İl Başkanlığı'nın Taksim çağrısına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir çelenk koyma müracaatı olmadı. Ben İl Başkanı'nı da arayıp hatırlatma yaptım bunun için. Müracaat yaparlarsa belli sayıda kişiye rehberlik edeceğimizi söyledim" dedi.


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