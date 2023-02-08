Vali Yerlikaya duyurdu: "22 ağır iş makinesi ve 4 tır, deprem bölgelerine sevk edildi"

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:23

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:23

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır yıkıma uğrayan kentlerek yönelik yardımların gecikmesine yönelik tepkiler sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pendik AnadoluPort Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden 2. yardım gemisi ile ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden 2. gemimiz Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tır, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.







