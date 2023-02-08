Vali Yerlikaya duyurdu: "22 ağır iş makinesi ve 4 tır, deprem bölgelerine sevk edildi"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik AnadoluPort Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden 2. yardım gemisi ile 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tırın deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:23
Vali Yerlikaya duyurdu:
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır yıkıma uğrayan kentlerek yönelik yardımların gecikmesine yönelik tepkiler sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pendik AnadoluPort Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden 2. yardım gemisi ile ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden 2. gemimiz Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tır, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.




Ali Yerlikaya deprem yardım

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