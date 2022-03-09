Vali'den BİM markete baskın: 'Hayatınızı yaşanmaz yaparız'
Sinop Valisi Ömer Karaömeroğlu, ayçiçeği yağı denetimine çıktı. BİM marketlerinden bir tanesinin şubesine giden Vali Karaömeroğlu, marketin deposunda gördüğü yağların reyonlara konulmasını isteyerek, sorumluya "Hayatınızı yaşanmaz yaparız, bu konuda hiç affımız yok" dedi.
Sinop'ta Vali Ömer Karaömeroğlu ile Belediye Başkanı Barış Ayhan, ayçiçeği yağı stokçuluğuna ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim gerçekleştirdi.
Kentteki BİM market şubelerinden bir tanesini denetleyen Karaömeroğlu ve Ayhan, sorumluya 5 litrelik ayçiçeği yağı olup olmadığını sordu.
Market sorumlusunun "Elimizde yok" yanıtı üzerine heyet, depoya yöneldi.
Buradaki litrelik yağları gören Vali Karaömeroğlu, yeni geldiğini söylenince bekletilmeden raflara koyulması talimatını verdi, görevlilerden ise ilerleyen saatlerde denetlemelerini istedi. Karaömeroğlu, bu sırada market sorumlusuna, "Hayatınızı yaşanmaz yaparız, bu konuda hiç affımız yok" dedi.
Kentte şu an için sıkıntı görünmediğini söyleyen Vali Karaömeroğlu, şunları söyledi:
“- Marketçilerimizi fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Stokçuluk yapana, fahiş fiyat uygulayana bir müsamaha göstermeyeceğiz, gerekli cezayı uygulayacağız. Vatandaşımıza haksızlık eden hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz.
- Özellikle zincir marketlerin depoları ilimizde olmadığı için depoları yakın büyük şehirlerde olduğu için bakamıyoruz, sadece kendi dükkanlarının küçük depolarını kontrol edebiliyoruz. Burada önemli olan depolarda bu tür beklemeleri engellemek.”
İlgili Haberler
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı: 'Fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün olmayacak'
- Ayçiçeği yağına gelen zamlar zeytinyağı satışlarını artırdı
- Son Dakika: Erdoğan'dan 'ayçiçeği yağı' açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
En Çok Okunan Haberler
- Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti
- 'Sen diploması olan herkese düşmansın'
- 'Hayatınızı yaşanmaz yaparız'
- Tansu Çiller'den 'geri dönüş' sinyali
- Benzin ve motorine bu gece de zam
- 'Gri pasaport' genelgesinde değişiklik
- Ayçiçeği yağına ihracat yasağı!
- Kar fırtınayla birlikte gelecek
- G.Saray'dan MHK açıklaması! Takipçisi olacağız