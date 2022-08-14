Valiliğin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi: İstanbullular dikkat, saat verildi

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

(İHA)
14 Ağustos 2022 Pazar, 15:42
Valiliğin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi: İstanbullular dikkat, saat verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00'de yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.


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