Antalya’da 5 yıldızlı otelin pastane şefi ölü bulundu!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:20

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:20

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokak üzerinde bir apartmanda yurttaşların binadan kötü bir koku yayıldığı ihbarı üzerine verilen adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri daireye girdiklerinde bir erkek şahısın cansız bedeniyle karşılaştı.

5 YILDIZLI OTELDE PASTANE ŞEFİYMİŞ

Ekipler, binada ölü bulunan şahsın Kızılağaç Mahallesindeki 5 yıldızlı bir otelde pastane şefi olarak çalışan 50 yaşındaki Recep Çamkerten olduğunu belirledi. Çamkerten’in evli ve 3 çocuk babası olduğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle by-pass ameliyatı geçirdiği belirlenen şahsın ölü bulunduğu dairede bir süredir tek başına yaşadığı öğrenildi.

Recep Çamkerten’in cenazesi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE İHBAR ETTİLER

Binanın zemin katında kuaför işleten yurttaş, binada kötü bir koku yayıldığını belirterek “Kokunun devam etmesi üzerine hemen emniyete haber verdik. Ölen arkadaş yaklaşık 2 aydır burada yaşıyordu” diye konuştu.