Valilik duyurdu: 5 gün yasak

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:59

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:59

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl İdaresi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri, etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel tüm açık alan, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi etkinlikler ile diğer illerden eylem ve etkinliklere destek amacıyla gelen şahıs ve araçların il sınırına girişleri 1-5 Nisan tarihleri arasında yasaklanmıştır."