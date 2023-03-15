Valilik depremzedeleri tahliye etti, CHP’li başkan sahip çıktı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:03

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:03

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depreminin ardından İzmir Valiliği’nce kurulan Bayraklı Geçici Barınma Merkezi’ne yerleştirilen İzmirli depremzedelerin konteyner kenti boşaltmaları için tanınan süre dolmuş, 482 kişinin yaşam mücadelesi verdiği kent polis zoruyla tahliye edilmeye başlanmıştı. Gidecekleri yerleri olmadıkları gerekçesiyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan yurttaşları Bayraklı Belediyesi yurtlara yerleştirirken başkan Serdar Sandal, mesaiye konteyner kentte başladı.

Zabıta ekipleri ve belediye çalışanlarıyla konteyner kente gelen Sandal, TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir ve İzmir Barosu’ndan bir avukat yetkililerle görüştü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile de telefonla görüşen Sandal, “Sayın İzmir Valimizle görüştüm. Dün Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’le görüştüm. Tahliye edilecek arkadaşların tahliyesini bizler gerçekleştireceğiz. Bugün bir tahliye olmayacağını biliyorum. Problemi çözeceğiz” dedi. TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir de tahliyenin hukuksuz olduğunu söyledi.