5 kilometre takip edilen şüpheliler uyuşturucuyu yola saçıp, imha etmeye çalıştı
Bursa'da sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta, entetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu yola saçıp, iz bırakmamaya çalıştığı da tespit edildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Uludağ yolu İnkaya mevkisinde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motosikletli yunus timleri, Sinan T. yönetimindeki 36 AAH 210 plakalı otomobili durdurmak istedi.
'Dur' ihtarına uymayan Sinan T. ile otomobildeki arkadaşı M.B. kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü.
Kent merkezine inen Sinan T. ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştığı sırada, M.B. araçtaki sentetik uyuşturucuyu yola saçıp, iz bırakmamaya çalıştı.
Daha sonra gelen destekle polis, 5 kilometre süren kaçışın ardından şüphelileri yakaladı. Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin araç paspasına dökülen uyuşturucuyu da ezerek, imha etmeye çalıştığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- Cumhur'da derin çatlak
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı