5 kilometre takip edilen şüpheliler uyuşturucuyu yola saçıp, imha etmeye çalıştı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 08:47

Olay, saat 21.30 sıralarında Uludağ yolu İnkaya mevkisinde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motosikletli yunus timleri, Sinan T. yönetimindeki 36 AAH 210 plakalı otomobili durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayan Sinan T. ile otomobildeki arkadaşı M.B. kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü.

Kent merkezine inen Sinan T. ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştığı sırada, M.B. araçtaki sentetik uyuşturucuyu yola saçıp, iz bırakmamaya çalıştı.

Daha sonra gelen destekle polis, 5 kilometre süren kaçışın ardından şüphelileri yakaladı. Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin araç paspasına dökülen uyuşturucuyu da ezerek, imha etmeye çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.