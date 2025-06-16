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Valilik duyurdu: Ordu'da denize girmek yasaklandı

Valilik duyurdu: Ordu'da denize girmek yasaklandı

16.06.2025 14:39:00
Güncellenme:
AA
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Valilik duyurdu: Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, yurttaşların yasağa uymaları istendi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

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