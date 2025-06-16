Valilik duyurdu: Ordu'da denize girmek yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, yurttaşların yasağa uymaları istendi.
Valiliğin açıklaması şu şekilde:
ÖNEMLİ DUYURU !— Ordu Valiliği (@TCOrduValiligi) June 16, 2025
Olumsuz hava koşulları sebebiyle;
Denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran 2025 Pazartesi ve 17 Haziran 2025 Salı günü 2 gün süreyle, ilimiz genelinde denize girmek… pic.twitter.com/4WW4sE9TNA