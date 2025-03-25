İzmir Valiliği gösteri, eylem yasağını uzattı
İzmir Valiliği 25 Mart'a kadar aldığı toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağını 4 gün daha uzatarak 29 Mart'a kadar uzattığını bildirdi.
Ekrem İmmaoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasına tepkiler sürerken İzmir Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağını 4 gün daha uzattı.
Yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10:00’dan - 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00:00’dan – 29.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır” denildi.
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