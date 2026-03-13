Cumhuriyet Gazetesi Logo
Valilik duyurdu... Tokat'ta eğitime deprem arası!

Tokat Valiliği, gece saatlerinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelindeki okullarda tatil kararı alındığını duyurdu.

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Niksar ilçemiz olan ve 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 13 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından sahada gerekli inceleme ve kontroller titizlikle sürdürülmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

