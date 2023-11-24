Valilik duyurdu: Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 4 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği'nden kentteki gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün yasaklandığı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 22:40
Valilik duyurdu: Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 4 gün süreyle yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 25 Kasım'dan geçerli 28 Kasım tarihi de dahil 4 gün süreyle 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları aynı kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı 'İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."


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