Valilik tek tek açıkladı: Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak

Ankara Valiliği, AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesinin açıklanacağı yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek programa ilişkin alınan emniyet tedbirleri nedeniyle belirli saatlerde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

AA
27 Ekim 2022 Perşembe, 19:00
Valilik tek tek açıkladı: Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak
Abone Ol google-news

Ankara'da yarın düzenlenmesi planlanan program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği yarın araç trafiğine kapatılacak yolları paylaştı. 

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesinin açıklanacağı yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek programa ilişkin alınan emniyet tedbirleri nedeniyle saat 07.00'den program sona erene kadar bazı yoların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nde Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü, alt geçit hariç Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile üst geçit hariç Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapanacak yolların durumunun dikkate alınması, toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.


Ankara Valiliği Ankara yol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler