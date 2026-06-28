Valilik'ten Onur Yürüyüş'ü yasağı: 2 metro istasyonu ve füniküler hattı kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kısmen kapatılacak. M2 hattındaki trenler Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam edecek.

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla yarın saat 10.00 itibarıyla kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. - M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.