Valilik ve Meteoroloji'den İstanbul için 'sağanak' alarmı: Bu akşam başlıyor, günlerce sürecek...

İstanbul’da kısa süreli güneşli havanın ardından yeniden yağışlı hava etkisini göstermeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kentte sağanak ve fırtına önümüzdeki günlerde etkili olacak.

VALİLİKTEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji verilerine dayanarak yaptığı açıklamada vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Buna göre, 27 Mart 2026 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren yağışların başlaması ve gece saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞ HAFTA SONU BOYUNCA SÜRECEK

Tahminlere göre 28 Mart Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Özellikle ilk saatlerden sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı belirtiliyor. 29 Mart Pazar günü ise çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre 31 Mart Salı günü öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle soba ve doğalgaz kullanımına bağlı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının pazar ve pazartesi günlerinde mevsim normalleri civarında, diğer günlerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da önümüzdeki günlerde bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürecek.