Valilik ve Meteoroloji'den Ankara'ya peş peşe uyarı: Saat verildi, fırtına ve sağanak bekleniyor...
Meteoroloji'nin üç gün boyunca fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmasını duyurduğu Ankara için valilikten de uyarı geldi. Ankara Valiliği, kentte yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Ankara genelinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak bir süre daha devam edecek. Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre…— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 1, 2023
?? pic.twitter.com/V7k5TVUDPi
METEOROLOJİ'DEN BAZI BÖLGELERE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi