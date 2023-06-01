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Valilik ve Meteoroloji'den Ankara'ya peş peşe uyarı: Saat verildi, fırtına ve sağanak bekleniyor...

Meteoroloji'nin üç gün boyunca fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmasını duyurduğu Ankara için valilikten de uyarı geldi. Ankara Valiliği, kentte yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 22:28
Valilik ve Meteoroloji'den Ankara'ya peş peşe uyarı: Saat verildi, fırtına ve sağanak bekleniyor...
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Ankara genelinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak bir süre daha devam edecek. Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

METEOROLOJİ'DEN BAZI BÖLGELERE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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