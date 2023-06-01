Valilik ve Meteoroloji'den Ankara'ya peş peşe uyarı: Saat verildi, fırtına ve sağanak bekleniyor...

Yayınlanma: 01.06.2023 - 22:28

Güncelleme: 01.06.2023 - 22:28

Ankara genelinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak bir süre daha devam edecek. Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre…



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METEOROLOJİ'DEN BAZI BÖLGELERE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.