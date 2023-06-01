Ankara için fırtına ve hortum uyarısı!
Ankara'da 3 gün boyunca olması beklenen fırtına ve hortuma karşı uyarı yapıldı. Özellikle cumartesi günü etkisini artıracak fırtına için tedbir alınması istendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmasını istedi
Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli hemşerilerim; önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz"
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 1, 2023
Önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim.
Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı… pic.twitter.com/y6iSdKEqVP
METEOROLOJİ DE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı.
Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!