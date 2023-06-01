2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ankara için fırtına ve hortum uyarısı!

Ankara'da 3 gün boyunca olması beklenen fırtına ve hortuma karşı uyarı yapıldı. Özellikle cumartesi günü etkisini artıracak fırtına için tedbir alınması istendi.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:12
Ankara için fırtına ve hortum uyarısı!
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmasını istedi

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşerilerim; önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz"

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Ankara Fırtına hortum Mansur Yavaş meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

İlgili Haberler

Fırtınada uçan koltuğu çeken yurttaş konuştu: 'Animasyon olduğunu düşünen bile var'

Fırtınada uçan koltuğu çeken yurttaş konuştu: 'Animasyon olduğunu düşünen bile var'
Fırtınalı Hayatlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Fırtınalı Hayatlar filminin IMDb puanı kaç?

Fırtınalı Hayatlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Fırtınalı Hayatlar filminin IMDb puanı kaç?
Son Dakika: Depremin yıktığı Kahramanmaraş'ta fırtına: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Son Dakika: Depremin yıktığı Kahramanmaraş'ta fırtına: 1 ölü, çok sayıda yaralı

En Çok Okunan Haberler