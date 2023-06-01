Ankara için fırtına ve hortum uyarısı!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:12

Güncelleme: 01.06.2023 - 12:53

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmasını istedi

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşerilerim; önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz"

Değerli hemşehrilerim,



Önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim.



Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı… pic.twitter.com/y6iSdKEqVP — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 1, 2023

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.