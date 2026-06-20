Valilik yasağı sonrası… Metro İstanbul duyurdu: Taksim Metro İstasyonu kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında kısıtlamaya gidildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Ayrıca M2 hattındaki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul açıklamasında, seferlerin devam edeceği ancak trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan yoluna devam edeceği belirtildi.