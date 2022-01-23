Valilikler açıkladı: Birçok ilde kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
Şanlıurfa, Gaziantep, Denizli, Adıyaman, Bilecik, Aksaray ve Eskişehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin izinli sayılacağı bildirildi.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.
Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
GAZİANTEP'TE 5 GÜN İDARİ İZİN
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.
Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını aktaran Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.
DENİZLİ
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
ADIYAMAN
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri 24 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.
Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de idari izinli sayılacak.
BİLECİK
Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım." ifadesi kullanıldı.
ESKİŞEHİR
Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.
AKSARAY
Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."
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