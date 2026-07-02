Valiliklerden peş peşe karar: 3 ilde ormanlara giriş yasak

Yüksek sıcaklıklar ve artan orman yangını riski nedeniyle Amasya, Aksaray ve Tokat'ta ormanlık alanlara girişler geçici süreyle yasaklandı. Valilikler, piknik, kamp, anız yakma ve yangına neden olabilecek faaliyetlere yönelik de ek tedbirler açıkladı

Orman yangınları riskine karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler genişlemeye devam ediyor. Son olarak Amasya, Aksaray ve Tokat valilikleri, artan sıcaklıklar ve yangın tehlikesi nedeniyle ormanlık alanlara girişleri belirli tarihlere kadar yasaklama kararı aldı.

Amasya Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim 2026 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

Karar kapsamında mesire alanları dışında orman çevresinde ve orman içinden geçen yollarda mola verilmesi, kamp kurulması, piknik yapılması, mangal ve semaver yakılması yasaklandı. Ayrıca il genelinde anız ve bahçe atıklarının yakılmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde düzenlenecek düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yangın riski oluşturabilecek unsurların kullanımı da yasak kapsamına alındı.

Kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.

AKSARAY'DA GİRİŞ YASAĞI 15 EKİM'E KADAR

Aksaray Valiliği de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek, kentteki ormanlık alanlara giriş ve çıkışların 15 Ekim 2026 tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.

Ayrıca ormanlık alanların içinden ve çevresinden geçen yollarda ateşli ya da ateşsiz piknik yapılması yasaklandı. Orman içi ve ormanla bağlantılı mahallelerde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliği sonucu oluşan bitki örtüsünün yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik, yasağın orman varlığının korunması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulandığını vurguladı.

TOKAT'TA YASAK 30 EKİM'E KADAR

Tokat Valiliği ise il sınırları içerisindeki tescilli piknik alanları, orman parkları ve milli parklar dışında kalan tüm ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Açıklamaya göre yalnızca ormancılık faaliyetleri kapsamında izin verilen kişiler ile görevliler ormanlara girebilecek. Sahipsiz hayvanları beslemek isteyen vatandaşlar ise ilgili orman işletme şefliklerinden izin almak şartıyla ormanlık alanlara giriş yapabilecek. Geçmişten bu yana piknik ve şenlik alanı olarak kullanılan bazı bölgelerde ise kaymakamlık ve orman teşkilatından izin alınması halinde faaliyetlere izin verilecek.

BİRÇOK İLDE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yaz aylarının başlamasıyla birlikte birçok ilde de benzer tedbirler hayata geçirildi. Valilikler tarafından alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'da 8 Haziran-15 Ekim, Muğla, Manisa ve Aydın'da 1 Haziran-31 Ekim, Mersin'de 15 Mayıs-30 Ekim, Bursa ve Edirne'de 20 Haziran-15 Ekim, Hatay'da 15 Haziran-31 Ekim, Samsun'da 26 Haziran-31 Ekim, Kilis'te 10 Haziran-31 Ekim, Tokat'ta 1 Temmuz-30 Ekim, Amasya ve Niğde'de 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Son olarak Aksaray Valiliği de kentteki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim 2026 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

Bu kararlarla birlikte valilikler, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını isterken, yasaklara aykırı davrananlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağını da vurguladı.