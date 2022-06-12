Valilikten 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan yabancı uyruklu şahısla ilgili açıklama

12 Haziran 2022 Pazar, 16:01

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi.

Yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki S. Ç. adlı çocuğun kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, 'taksirle öldürme' olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahsın yakalandığını, trafik kazasını yapan şahsın adli kontrolle serbest bırakıldığını, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu şahsın ise tutuklandığını açıkladı.

Bölgede yapılan çalışmalarda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerince yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.