Valilikten 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan yabancı uyruklu şahısla ilgili açıklama
Ataşehir'de bir çocuğun kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi.
Yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki S. Ç. adlı çocuğun kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, 'taksirle öldürme' olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahsın yakalandığını, trafik kazasını yapan şahsın adli kontrolle serbest bırakıldığını, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu şahsın ise tutuklandığını açıkladı.
Bölgede yapılan çalışmalarda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerince yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Video Haberler
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- 'Kur şoku başladı'