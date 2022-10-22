Soma aileleri sorunlarını CHP'li Aylin Nazlıaka'ya anlattı: 'Acıyı satın alıyorlar'
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Amasra’daki maden faciasından sonra Soma’da yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarıyla bir araya geldi. Faciada eşini kaybeden bir kadın, “Toplum hemen paraya bakıyor. Ben artık bunlardan bıktım. Öyle alıştırdı ki iktidar bu toplumu, acısına bile bakmıyorlar, parasal kısmına bakıyorlar. Acıyı satın alıyorlar” dedi.
CHP’li Nazlıaka, partisinin Soma ilçe başkanlığında Soma’da meydana gelen faciada yaşamını yitiren 301 madencinin yakınlarıyla buluştu.
Faciada eşini kaybeden bir kadın, “Acıyı hâlâ yaşıyoruz. Ama toplum olarak buna alıştırdılar. Bartın’da 41 şehidimiz oldu. Toplum hemen paraya bakıyor. 1.5 trilyon para verecekler. Öyle alıştırdı ki iktidar bu toplumu, acısına bile bakmıyorlar, parasal kısmına bakıyorlar. Acıyı satın alıyorlar. Bu bizi öyle yaralıyor ki. 301 kişiyi öldürenler en ağır cezaları alsalardı şu an Bartın’da bu facialar olmayacaktı” dedi.
‘YILLARCA UĞRAŞTIK’
Adaleti bulamadıklarını söyleyen kadın, “Hâkimi, savcıyı değiştirdiler. Bir daha bu acılar yaşanmasın, anneler, eşler ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın istiyoruz. 8 yıldır bu acıyı yaşayan ağlayan biziz” tepkisini gösterdi.
Eşini kaybeden bir diğer kadın ise “Biz yıllarca ‘adalet’ diye uğraştık ama onlar hepsini dışarıya saldılar. İnsanları da parayla susturup yollarına bakıyorlar. Ermenek’tekilerle de görüşüyorum. Daha tazminatını almamış o insanlar” ifadelerini kullandı.
Aileleri dinleyen Nazlıaka da “Size söz veriyorum. İlk seçimlerden sonra bütün bunların hesabını soracağız. Adalet yerini bulmadıkça, sorumlu olan siyasetçilerden biri bile istifa etmedikçe bu olaylar devam edecek ama bizim iktidarımızda böyle olmayacak” diye konuştu.
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