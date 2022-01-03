Valilikten sel uyarısı
Ankara Valiliği hava sıcaklıklarının artmasıyla kar örtüsünün erimesi sonucu oluşacak sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı.
Ankara Valiliği, artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
VALİLİK AÇIKLADI
Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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