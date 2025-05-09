Valiz tabanına zulalanmış 8 kilo metamfetaminle yakalandılar
Ağrı’da yolcu otobüsünde 8 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
İran’dan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, İran uyruklu 3 şahsa ait valizlerin taban kısmına gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde toplam 8 kilo 150 gram metamfetamin maddesi bulundu. Valizlere zulalanan uyuşturucunun Türkiye’ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin Türk Lirası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Ağrı #uyuşturucu #Metamfetamin
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