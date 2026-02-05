Valizden uyuşturucu çıktı: 18 kilo metamfetamin ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Bahçelievler’de şüpheli bulunan bir evi takip eden polis, bir süre sonra söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda ise poşetler halinde valizlere gizlenmiş 17 kilo 900 gram katı metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlının "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.