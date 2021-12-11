AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha: AKP Merkez İlçe Başkanı Kılıç istifa etti

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, önceki akşam saatlerinde Facebook’ta yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, “İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı göreviminden istifa ediyorum.Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Ancak Kılıç’ın istifasının arkasında bir skandalın yattığı ileri sürüldü. Halk TV'den İsmail Saymaz'a ulaşan cep telefonu kaydında, bir kişinin makam koltuğunda sızmış halde uyuduğu görüldü. Bu kişinin Kılıç olduğu iddia edildi.

Görüntüyü çeken kişi, çekmecede ‘metamfetamin’ adı verilen uyuşturucu madde ile hassas tartıyı gösteriyor. Masanın üzerinde ise ‘meth pipe’ denilen ve metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet var.

Kürşat Kılıç görüntülerin çekildiği ofiste

Kılıç’ın sızmışken görüntülendiği mekan ve duvar kağıdının Facebook hesabındaki profilinde kullandığı fotoğraftakiyle aynı olduğu görüldü. Facebook hesabında yapılan incelemede, üzerindeki ceketle çektirdiği başka fotoğraflar da bulunuyor.

Kılıç, iddialar üzerine sorulan sorulara yanıt vermedi. Konuşmayacağını söyleyen Kılıç, WhatsApp'dan verdiği yazılı yanıtta ise "Üstü örtülü şantaj yapıyorsunuz" dedi.

İsmail Saymaz'ın Kürşat Kılıç'a yönelttiği sorular ve yanıtlar şöyle:

İsmail Saymaz: Kürşat bey merhaba. Ben, gazeteci İsmail Saymaz. Size ulaşmaya çalışıyorum. Aradım, ulaşamadım. Dönerseniz sevinirim. Kürşat bey? Hakkınızda bir haber yapacağız, size bu yüzden ulaşmak istiyoruz. Cevap hakkınızı kullanırsanız sizin için yararlı olur. Dönmenizi bekliyoruz.

Kürşat Kılıç: Kardeş, haber yapılmasını istemiyorum. Teşekkür ederim ilginize.

İsmail Saymaz: Elimizde bir görüntü var. Sizin de bilginiz dahilinde diye biliyorum. Bu hadiseyi soracağız.

Kürşat Kılıç: Ben savcılığa anlatacağım.

İsmail Saymaz: Konuşmak istemiyor musunuz?

Kürşat Kılıç: Mesele hukukidir. Süreci var. Tavsiyem...

İsmail Saymaz: Bu uyuşturucu poşeti, hassas tartı ve masadaki piponun açıklaması nedir? Yanıt hakkınızı kullanırsanız size faydası olur.

Kürşat Kılıç: Ben kullanmayacağım. Üstü örtülü şantaj yapıyorsunuz.

İsmail Saymaz: Yanıt hakkınızı sormak için şu saate kadar bekledik.

Kürşat Kılıç: Bunun cevabını yargıya verirsiniz.

İsmail Saymaz: Takdir sizin.

Kürşat Kılıç: Gazeteci WhatsApp yoluyla sormaz. Basın kartınızı takdim etmediniz.

İsmail Saymaz: Aradım, açmıyorsunuz.

Kürşat Kılıç: Çok büyük suç işliyorsunuz, şu an. Eğer bu görüntü, bu saatten sonra ortaya çıkarsa sizden bilirim. Numarayı savcılığa vereceğim.

İsmail Saymaz: Peki, takdir sizin.