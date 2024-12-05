Van Büyükşehir Belediyesi’nden iddialara yanıt

Van Büyükşehir Belediyesi, Eş Başkan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı iddialarının doğru olmadığını belirterek "Eş başkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden iddialara yanıt
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:30

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Halkımız bilmeli ki eşbaşkanlarımız görevinin başındadır. Sosyal medya üzerinden bazı trol hesaplar tarafından sahte bir belgeye dayanarak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığına yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin gerçek dışı olduğu, belgenin de sahte olduğunu belirtiyor, halkımızın bu tarz sahte paylaşımlara itibar etmemesini bekliyoruz. Bilinmeli ki bu şekilde yapılan paylaşımların amacı halkın kafasını karıştırmak, doğru temelde gösterilen iradeyi sahiplenme tavrında ikircik yaratma amaçlıdır. Eşbaşkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Etiketler: #VAN Büyükşehir belediyesi #Abdullah Zeydan

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