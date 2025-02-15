Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı: Ozan Balcı belediyeye geldi!

Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Ozan Balcı, belediyeye giriş yaptı. Balcı'yı belediye önünde daire başkanları karşıladı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı: Ozan Balcı belediyeye geldi!
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 11:06

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum olarak atanan Vali Ozan Balcı, göreve başladı.

Belediye binasına sabah saatlerinde gelen Balcı'yı belediye önünde daire başkanları karşıladı.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun da bulunduğu belediye çevresinde ise, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.


Etiketler: #Abdullah Zeydan #Ozan Balcı #kayyum #Van

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