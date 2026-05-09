Van’da evde sağlık hizmeti sınıfta kaldı: Sahada yapılması gereken hizmet masada yapılıyor

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Evde Sağlık Birimi’nde yaşandığı iddia edilen olaylar yüzünden sağlık emekçisine angarya uygulandığı, yurttaşın ise sağlık hakkından mahrum bırakıldığı ortaya çıktı. Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık hizmetine çok daha fazla ihtiyaç duyan yurttaşların evde bakım süreçlerinin bilimsel ilkelerden uzak, denetimsiz ve sorumsuz uygulamalarla riske atıldığını açıkladı.

Sendika, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık emekçilerine masa başından, telefonla günlük ortalama 150 hasta aranıp ‘evde hizmet verilmiş gibi’ muayene girişi yapılması yönünde baskı yapıldığını gündeme getirdi. Sendika ayrıca, telefon görüşmeleri sonunda tıbbi müdahale yapılmış gibi gösterilerek sarf malzemelerinin kullanılmış gibi kaydedildiğini de ifade etti

‘HASTALARIN SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILMAKTADIR’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yaşananlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Dayatmaya itiraz eden sağlık emekçilerinin resmi yazısı dahi olmayan bir kişi tarafından “Ben sorumluyum, bir işi söylüyorsam yapmak zorundasın. Eğer yapmazsan başka birime gönderirim” şeklinde tehdit içeren ifadelerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, “Hiçbir kamu yöneticisinin, çalışanları hukuka aykırı işlem yapmaya zorlama hakkı yoktur! Ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi burada da araç yetersizliği, tekniker ve teknisyen açığı artık gizlenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu usule aykırı iş ve işlemlerin yaptırılmaya zorlanması evde sağlık biriminde görev yapan hekimlerin ayrılmasına neden olmaktadır. Evde sağlık hizmetlerinde bir ekipte bulunması gereken bir doktor, bir hemşire ve evde sağlık teknikeridir. Kurumda masa başı yapılan işlerin yanı sıra sahada evde sağlık hizmeti vermek üzere gönderilen ekipte yalnızca tekniker görevlendirilmekte hem çalışanların güvenliği hem de hastaların sağlığı açıkça tehlikeye atılmaktadır” diye konuştu.

‘BASKI ALTINDA HİZMET VERMEK İSTEMİYORLAR’

“Evde sağlık hizmeti masa başından, telefonla verilen bir hizmet midir? Yapılmayan işlemler yapılmış gibi gösterilerek kimler korunmaktadır ve ne çıkar elde edilmektedir? Sağlık emekçilerine hukuksuz talimatları kim, hangi yetkiyle vermektedir?” sorularını yönelten Uğur, “Yurttaşların yaşam hakkı anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Sağlık emekçileri baskı altında, kişisel çıkarlara göre değil, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hizmet vermek istemektedir. Bu usulsüz uygulamalara derhal son verilmeli, sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılmalıdır” dedi.