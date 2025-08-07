TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 11:59:00
DHA
Sakarya’da TEM Otoyolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.

TEM Otoyolu’nun Sapanca ilçesi geçişi Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aynı yönde giden ve sürücülerinin adları öğrenilmeyen 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, “Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük yavaşladık ve bize arkadan vurdular yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik inşallah da olmaz” dedi.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

