Cumhuriyet Gazetesi Logo
Van'da kar yağışı etkisini artırdı... Meteoroloji'den yeni uyarı!

Van'da kar yağışı etkisini artırdı... Meteoroloji'den yeni uyarı!

22.10.2025 08:57:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Van'da kar yağışı etkisini artırdı... Meteoroloji'den yeni uyarı!

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de, kentte kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

Van'ı Bahçesaray ilçesine bağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek karayolu geçitlerinden biri olan Karabet Geçidi bölgesi dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı.

Sürücülerin yolda kalmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yolda tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.

Image

"VAN'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Van çevrelerinde görülen sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Van çevrelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların 2 bin metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağıyla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Image

İlgili Konular: #meteoroloji #Van #kar yağışı #uyarı

İlgili Haberler

Meteoroloji uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak? Yeni haftada yurt genelinde yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji, sel ve ulaşımda aksama konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den o bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den o bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ile yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji açıkladı: 22 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 22 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.